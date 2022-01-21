Жена Дмитрия Диброва вылечилась от омикрона

Полина Диброва уже дважды болела коронавирусом Фото: Иван Макеев

Жена известного ростовчанина, телеведущего Дмитрий Диброва, поделилась радостной новостью – она выздоровела после коронавируса, что подтвердил отрицательный тест на ковид.

- Я здорова, ура! Возвращаюсь к активной жизни. Спасибо большое за поддержку, - написала Полина в Instagram.

Мама троих сыновей переболела коронавирусом два раза за полтора года. Причем, последний раз женщина заразилась вирусом, вызванным штаммом омикрон.

По словам Полины Дибровой, его изначальными симптомами стали першение в горле, слабость и головная боль. Вирус омикрон резко начался и резко отступил.

Также многодетная мама рассказала, что заразила бабушку.

- Очень переживаем, у нее третий день болезни, чувствует себя плохо. Пока все силы идут туда, - сказала супруга известного телеведущего.

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