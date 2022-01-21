Производство молока в Ростовской области упало из-за лейкоза коров

Производство молока в Ростовской области упало из-за болезни коров Фото: Евгения ГУСЕВА

В донском регионе производительность молока упала из-за лейкоза коров. Об этом на заседании круглого стола сообщил депутат донского Законодательного собрания Вячеслав Василенко.

В ушедшем году были выявлены 115 случаев лейкоза у крупного рогатого скота. Именно из-за этого было зафиксировано падение производства молока. Но, несмотря на это, в регионе выросла производительность мяса и яиц.

Глава донского управления Россельхознадзора Владислав Шичанин отметил, что с этой болезнью животных идет борьба уже много лет. Единственный выход, который удалось найти, это замена лейкозного скота на здоровый. На это может потребоваться достаточно большая сумма денег.

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