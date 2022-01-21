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Общество21 января 2022 19:38

Прокуратура региона проконтролирует возврат тепла в дома жителей Советского района

В настоящее время теплоснабжение снижено в 200 домах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове прокуратура следит за восстановлением тепла в Советском районе

В Ростове прокуратура следит за восстановлением тепла в Советском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове региональная прокуратура проконтролирует возврат отопления в дома жителей Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 21 января, произошел порыв трубопровода тепловой сети на ул. 2-я Краснодарская. В связи с этим были снижены параметры теплоснабжения в 200 многоквартирных домах.

- На место коммунальной аварии незамедлительно выехал прокурор района Александр Ищенко, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время прокуратура ведет контроль за восстановлением теплоснабжения и устранением последствий произошедшего.

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Отопление жителям Советского района Ростова обещают вернуть 22 января.

Трубы должны вновь нагреваться до комфортной температуры с 8 утра. Сейчас "параметры теплоснабжения снижены".