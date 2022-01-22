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Общество22 января 2022 4:00

Содержание дорог и уличного освещения в Чалтыре будет стоить три миллиона рублей

Источник финансирования в документации не значился
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Содержание дорог и уличного освещения обойдется в три миллиона рублей

Содержание дорог и уличного освещения обойдется в три миллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском селе Чалтырь был определен подрядчик, который будет заниматься содержанием дорог и уличного освещения. На эти нужды планируется потратить три миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией чалтырского сельского поселения. Все желающие уже смогли подать заявки на участие, а конкурсная комиссия определила подрядчика, который займется выполнением работ. Им стало МУП Чалтырского сельского поселения "Жилкоммунсервис". Теперь компания займется выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличного освещения улично-дорожной сети Чалтырского сельского поселения (автодорога «Старое направление а/д М-23 Ростов-Таганрог через с. Чалтырь»).

Источник финансирования в документации не значился. А контракт будет заключен на весь нынешний год.

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Договор будет заключен на предстоящий год.