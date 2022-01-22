125 снегоуборочных машин и 270 дворников расчищают улицы после ночного снегопада

В Ростове коммунальщики очищают улицы после снегопада. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Ростовские коммунальные службы продолжают расчистку улиц после ночного снегопада. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас рабочие обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами. А ночью на улицах города работали 125 единиц техники и более 270 дворников.

По словам Алексея Логвиненко, синоптики прогнозируют новое ухудшение погоды и в связи с этим он попросил горожан быть предельно осторожными. Автомобилисты и пешеходы должны обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения. Водителям не следует сильно разгоняться, резко тормозить и поворачивать. А пешеходы должны переходить дорогу только по переходу.

- Паркуйтесь только в специально отведенных для этого местах. Ведь оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации, - написал Логвиненко.

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