Неравнодушные инспекторы ДПС дважды помогли водителям сменить колесо на трассе в Ростовской области

Инспекторы ДПС помогли попавшим в беду автомобилистам. Фото: ГУ МВД по РО

Донские водители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь в сложной дорожной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Так, старший лейтенант полиции Степан Скрипников и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Андрей Мусилович патрулировали трассу Котельниково – Песчанокопское. Во время движения по трассе они заметили съехавший с дороги Hyundai. Инспекторы подъехали к водителю и спросили причину остановки. Выяснилось, что у водителя спустило колесо и машина оказалась в кювете. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Инспекторы в сложных погодных условиях помогли водителю заменить пробитое колесо и вытащить автомобиль из кювета. Водитель горячо поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.

Еще через несколько километров ДПС-ники заметили грузовик, остановившийся прямо на середине проезжей части. Проблема была та же, что и у водителя легкового автомобиля - пробитое колесо.

- Полицейские незамедлительно оказали содействие в его смене. Мужчина поблагодарил сотрудников УГИБДД и поехал в назначенное место. Своими действиями инспекторы ДПС обеспечили безопасное передвижение других участников дорожного движения, - говорится в тексте сообщения.

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