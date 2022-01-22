Похолодание до минус 14 и метели обещают синоптики жителям Ростовской области

В Ростове ожидается снегопад и перепады температур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донские синоптики спрогнозировали местным жителям перепады температуры и обильные осадки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 22 января, в ближайшие часы ясная погода сменится пасмурной и хмурой. Таковой она будет во всех районах Ростовской области. Жителям донской столицы метеорологи пообещали сильный снегопад временами с дождем, а по северу области даже возможны метели.

Температура воздуха опустится до -6 градусов. А местами упадет даже до -14. В воскресенье, 23 января, также ожидается снегопад. Осадки прогнозируются и на начало недели. Снег будет идти и весь понедельник, 24 января, а прекратится только во вторник во второй половине дня.

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