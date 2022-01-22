В Ростове были наказаны перевозчики за отсутствие отопления в автобусах

В Ростове наказали перевозчиков за неработающее отопление в автобусах. Фото: администрация Ростова

Из-за похолодания и выпадения снега городской департамент транспорта принял решение провести проверку того, исправна ли система отопления в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Было проверено 80 единиц транспорта. В результате проверки мониторинговые группы выявили 11 нарушений соблюдения температурного режима в салонах автобусов. А также общественный транспорт выходил на линию с грязным салоном, таковых было выявлено три случая.

- За допущенные нарушения условий муниципальных контрактов к перевозчикам-нарушителям применены меры гражданско-правовой ответственности. В целях недопущения подобных нарушений транспортным предприятиям поручено провести ревизию отопителей салонов и усилить контроль за мойкой и санитарной обработкой общественного транспорта по окончании работы на маршрутах, - говорится в тексте сообщения.

АЛЛО!

Горожанам предложили сообщать о грязных салонах и неработающем отоплении в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону: 8-800-222-76-76 (звонок бесплатный). Для этого нужно будет передать регистрационный номер автобуса, а также дату и время вашей поездки в нем.

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