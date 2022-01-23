Отключение света в Ростове-на-Дону 23 января 2021 года: жители семи городских улиц останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 января 2021 года: энергетики предупредили ростовчан о предстоящих отключениях электричества. Без света останутся жители разных частей города. Просидеть без электроэнергии им предстоит несколько часов.

Энергетики донской столице заявили, что отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В воскресенье, 23 января, с 9 до 17 часов обесточат пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

С 11 до 17 часов света не будет на ул. Малюгиной 219/96.

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