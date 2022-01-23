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Общество23 января 2022 5:00

Соцзащита Кашарского района закупит путевки в оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей

На это потратят 1,3 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области закупят путевки в детский лагерь для детей из малоимущих семей

В Ростовской области закупят путевки в детский лагерь для детей из малоимущих семей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление социальной защиты Кашарского района Ростовской области приняло решение закупить путевки в санаторные оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей. На эти нужды планируется потратить около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет осуществить поставку 30 путевок в оздоровительные лагеря Ростовской области для детей от 6 до 18 лет. Согласно тексту документации, дети должны будут пробыть в лагере 24 дня, а путевки рассчитаны на март и апрель.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета на 2022 год.

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