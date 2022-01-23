В Таганроге поймали двух распространителей наркотиков

В Таганроге поймали двух закладчиков наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге задержали двух 20-летних местных жителей, которые самостоятельно изготавливали наркотик и готовили его к сбыту путем тайников-закладок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники проверили автомобиль одного из злоумышленников и там обнаружилось порошкообразное вещество общей массой около 500 грамм. Также стражам порядка удалось установить, что молодые люди хранили наркотик для дальнейшего сбыта, который они осуществляли путем тайников-закладок на территории Таганрога.

- В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорится в тексте сообщения.

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Он делал закладки на территории региона.