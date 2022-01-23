В донском регионе очередной телефонный мошенник обчистил местного жителя

В Ростовской области ищут телефонного мошенника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местный житель стал жертвой телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Житель Белокалитвинского района обратился в местный отдел полиции и сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера телефона. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и предложил сделать инвестицию в финансовую платформу на весьма выгодных условиях. Потерпевший тут же согласился и перечислил деньги на указанный мошенником счет. Через некоторое время мужчина попытался вывести определенную сумму денег, но у нее ничего не вышло. Таким образом, мужчина потерял около трех миллионов рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские проводят мероприятия по розыску преступников, - говорится в тексте сообщения.

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В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям.