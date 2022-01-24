Ремонт водопровода в поселке Советского района будет стоить более 60 миллионов рублей

В поселке Ростовской области реконструируют водопровод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе будет отремонтирован водопровод в одном из местных поселков. На эти нужды планируется потратить около 60,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. Все желающие могут подать заявки на участие до 31 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет выполнить реконструкцию локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в поселке Чирский Советского района.

Источник финансирования в документации обозначен не был Работы необходимо будет производить с начала апреля по конец ноября.

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