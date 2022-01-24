Отключение света в Ростове-на-Дону 24 января 2021 года: обесточивания ждут жителей всего двух домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 января 2021 года: в донской столице в начале рабочей недели обесточат два дома, находящиеся в центре города. Без света горожанам придется просидеть в течение нескольких часов.

Энергетики донской столице заявили, что отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, с 8 до 17 часов без света предстоит остаться жителям пер. Университетский 131Г; просп. Чехова 94А.

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