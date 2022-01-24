Метеорологи спрогнозировали ростовчанам туман и метель

В Ростове ожидаются туманы и метель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики донского региона предупредили ростовчан о надвигающихся туманах и метели. На дорогах возможно возникновение гололеда. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

Метеорологи отметили, что погода будет стоять облачной с прояснениями. Практически во всех районах пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможна даже небольшая метель.

Ночью и утром есть вероятность возникновения тумана и изморози. Кроме того, ожидается усиление ветра. Временами порывы будут достигать 7-12 метров в секунду. Температура за окном будет держаться в границах от -1 до -6 градусов. Она будет одинаковой как днем, так и ночью.

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