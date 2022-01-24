6 пациентов умерли за сутки из-за коронавируса в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 2 150 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области из-за коронавируса за сутки скончались еще 6 заболевших. Речь идет о взрослых и пожилых людях с хроническими заболеваниями. Информацию об этом сегодня, 24 января, опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 6 пациентов: 5 женщин от 51 до 94 лет, а также мужчина 67 лет, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас лечат 2 150 человек, 32 из них на инвазивной ИВЛ, 199 - на неинвазивной. Ранее главный врач РОКБ рассказал, что при необходимости в регионе могут в два раза увеличить ковидный коечный фонд.

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