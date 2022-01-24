Ремонт донской трассы будет стоить более 56,1 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют участок трассы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области будет проведен ремонт одной из местных трасс. На эти нужды будет потрачено более 56,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 31 января Затем конкурсная комиссия определит победителя, котору необходимо будет произвести работы по ремонту автомобильной дороги "Подъезд от а/м "Дон" - ст. Ольгинская-х. Верхнеподпольный - а/д "г. Ростов-на-Дону (от а/м "Дон") -г. Семикаракорск -г.Волгодонск" к ст. Старочеркасская Аксайского района.

Средства будут выделены из бюджета Аксайского района и областного. Работы начнутся 10 мая и должны быть окончены в течение 60 календарных дней.

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