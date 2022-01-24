Жителя Калмыкии отправят под суд за смерть матери

В Калмыкии мужчину осудили за смертельное ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия осудили местного жителя за совершение смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи выяснили, что 7 ноября мужчина ехал с супругой и матерью по трассе ФАД Р-215 «Астрахань - Махачкала». На 144 км автодороги водитель уснул за рулем, в результате чего он не справился с управлением и машина перевернулась.

В аварии от полученных травм скончалась в больнице Лаганского района. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области авария унесла жизнь молодого парня и покалечила семью с подростком.

Гибели семье удалось избежать благодаря ремням безопасности.