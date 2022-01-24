Василий Голубев: "Ростовские объекты культурного наследия должны получить новую жизнь"

Василий Голубев проинспектировал ход реконструкции объектов культурного наследия Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев осмотрел некоторые ростовские объекты культурного наследия, находящиеся в исторической части города. Кроме того, ему были представлены доклады представителей городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В нынешнем году запланирована реконструкция всем известного «Дома с ангелами», находящегося на улице Московской, 72. Он был построен еще в 19 веке. Фасад здания знаменит своими витражами, а внутри строения располагаются парадные лестницы и старинная лепнина. На данный момент дом является аварийным, его расселили еще в 2018 году. Проектно-сметная документация для его реконструкции будет готова в первом полугодии 2023 года - контракт на ее подготовку уже заключен. Планируется, что в «Доме с ангелами» в будущем будет располагаться музей Ростова-на-Дону.

- Горожане ждут этот объект. Очень красивое здание, с богатой историей, как нельзя лучше подходит для создания в нем музейного комплекса. К созданию музея необходимо привлечь общественность, - отметил Василий Голубев.

Кроме того, будет обновлен и другой объект культурного наследия – «Дом Шапошникова», расположенный на улице Социалистической, 77. В конце лета уже началась его реставрация. Готовность объекта на данный момент составляет почти 50%. Губернатор проинспектировал ход работ по восстановлению фасадов и интерьеров здания.

- Важно вести работу по восстановлению объектов культурного наследия в Ростове на системной основе. Они должны получить новую жизнь, - подытожил губернатор.

Губернатор также поручил разработать до конца года дизайн-код – набор правил, которые будут регламентировать визуальную составляющую важных элементов городского пространства, исторической части донской столицы.

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В прошлом году практически все подобные здания были демонтированы в Кировском районе.