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Общество24 января 2022 19:28

В Ростове загорелась квартира в многоэтажке

Спасатели эвакуировали 30 человек
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома

В Ростове пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице загорелась квартира в одной из многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 января, около девяти часов вечера на улице Белоусова. В доме № 14/1 загорелась одна из квартир. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия.

К моменту их приезда пламенем было охвачено три квадратных метра. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, еще 20 были спасены. Локализовать пламя огнеборцы смогли в 20:59, а полностью пожар был потушен в 21:12. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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