Отключение света в Ростове-на-Дону 25 января 2021 года: в донской столице несколько районов останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 января 2021 года: в городе ожидаются новые отключения света. Будут обесточены несколько районов города. Без света местным жителям придется просидеть на протяжении нескольких часов.

Донские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они не только с проведением технических работ, но и с запланированным капитальным ремонтом. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 25 января, с 8 до 17 часов отключения света ожидаются на ул. Лермонтовская 173; ул. Филимоновская 180/91.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2, 11, 29; С/Т «Восток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 января 2021 года: обесточивания ждут жителей всего двух домов.

В рабочий понедельник обесточат два дома в центре Ростова.