Жителям села в Целинском районе обновят водопровод

В селе Ростовской области отремонтируют водопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Целинского района запланировали обновить водопровод. На эти нужды планируется потратить более 80,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Целинского района. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 7 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет провести работы по реконструкции водопроводной сети в селе Журавлевка Целинского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы необходимо будет выполнить до 30 октября нынешнего года.

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