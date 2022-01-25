Пожилая женщина погибла в пожаре в Ростовской области

Пожилая женщина погибла при пожаре в Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожилая женщина погибла при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 24 января, около десяти часов утра в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района. На улице Центральной загорелся частный дом. Заметившие огонь и густой дым соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 70 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание пожарным удалось в 10:49, а уже через пять минут огонь был полностью потушен. Когда спасателям удалось войти в дом, там они обнаружили тело 72-летней женщины. Он скончалась от множественных ожогов. Причина пожара все еще остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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