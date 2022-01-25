В Ростове на площади Советов вандалы вновь изрисовали фонтан со львами

Ростовчане потребовали жестко наказывать уличных нарушителей. Фото: группа в VK Ростов - новости Ростова-на-Дону.

В Ростове на площади Советов вандалы вновь изрисовали постаменты под скульптурами львов, парапеты и элементы балюстрады. Фото с хулиганскими художествами сегодня, 25 января, опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Дерзкая выходка возмутила пользователей сети. В комментариях люди потребовали жестко наказывать уличных нарушителей. Некоторые добавили, что молодежь, которая не уважает свой город и чужой труд, нужно ловить и заставлять убирать за собой. К слову, фонтан со знаменитыми львами - объект культурного наследия, поэтому за его порчу грозит в том числе уголовная ответственность.

«Львы» уже не впервые подверглись такому «нападению». Достопримечательность каждый раз невероятными усилиями отмывают и очищают, но безобразия продолжаются. Можно сказать, совсем недавно - летом 2021 года - фонтан уже спасали от надписей. Тогда краска так сильно въелась, что некоторые фрагменты пришлось полностью перекрашивать.

Подобное хулиганство устроили также в январе 2022 года на месте скульптуры «Рыбка и волна», а на Большой Садовой бандиты повредили скульптуру «Перекресток времен».

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