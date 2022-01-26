Отключение света в Ростове-на-Дону 26 января 2022 года: горожан предстоит пробыть без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 января 2022 года: в донской столице отключат электричество на несколько часов. Света не будет в разных районах города.

Донские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они не только с проведением технических работ, но и с запланированным капитальным ремонтом. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 26 января, с 9 до 15 часов свет выключат на просп. Буденновский 59, 61, 63, 69; ул. Тельмана 6-12, 19-31; пер. Островского 99-105; ул. Тельмана 5-31, 8-10; пер. Халтуринский 130/1, 150/68, 160/102; ул. Лермонтовская 22-34, 53-59; ул. Красноармейская 11; просп. Буденновский 63, 69; ул. Малюгиной 102/160.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-73, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербентская 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-113, 124-168; 2-я Киргизская 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79, 79А; ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 28-78, 1-37, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 25-59, 40-98; пер. Ильменский 39-95, 38-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101; ул. Белорусская 132-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; ул. Зорге 25/3, 31В, 25/4, 33/6, 27/7, 27/6, 27/3; ул. Еременко 56/4.

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