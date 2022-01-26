В Ростовской области пенсионеры не могут пожениться из-за коронавируса

Пара собирается пожениться весной. Фото: группа благотворительного фонда "Старость в радость" в "ВКонтакте"

В Ростовской области, в городе Шахты, 71-летняя невеста и 67-летний жених нашли свое счастье в доме престарелых и подали заявление в ЗАГС, но не могут пожениться из-за антиковидных ограничений. Об этом корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнал лично у невесты.

Любовь Ивановна Люлюкова, овдовев год назад, попала в дом престарелых и часто грустила. Поднять ей настроение все время пытался Николай Васильевич Кирьянов, который несколько лет назад стал вдовцом и потерял сына.

Полгода мужчина ухаживал за Любонькой, баловал тортами, а потом пришел с предложением руки и сердца.

- Прямо так и сказал: «Хочу с тобой расписаться», - рассказывает Любовь Ивановна.

Жених и невеста подали заявление в ЗАГС, свадьба была назначена на конец января. Но из-за антиковидных ограничений церемонию пришлось перенести на март.

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