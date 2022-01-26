В Ростове ищут перевозчика для автобусного маршрута №2а

В Ростове ищут перевозчика для маршрута №2а Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ведутся поиски перевозчика для городского маршрута № 2а. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время ведется подача заявок. Затем конкурсной комиссией будет определен победитель. Ему необходимо будет заняться выполнением работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по маршруту № 2а. Автобусы должны быть оснащены спутниковой навигацией, системами кондиционирования и отопления, а также всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями.

- В связи с тем, что на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам лимит бюджетных обязательств составляет 0 рублей 00 копеек, а сайт не дает возможности установить такую цену, указана сумма в размере 0 рублей 10 копеек, - говорится в тексте документации.

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Потратить на эти услуги планируется 2,4 миллиона рублей.