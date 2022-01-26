Ростовчан предупредили об опасных сосульках

В Ростове горожан предупредили об опасности сосулек Фото: Виктория НИКИТИНА

В Ростове местных жителей предупредили об опасности сосулек. Они могут возникать при суточных перепадах температур. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Из плюсовой и нулевой температуры воздуха днем и падения до минусовых отметок вечером на краях крыш и водостоках образуются сосульки.

- Находясь в опасной зоне, человек может получить тяжелые травмы от падающего снега и сосулек, - говорится в тексте сообщения.

Горожанам посоветовали быть внимательными и осторожными на улице и не подходить близко к стенам зданий. А также не стоит ходить под балконами. В особенности нужно держать подальше от опасных мест детей.

Если выставлены ограждения, то не нужно пытаться проходить за него, так как это может быть опасно. И наконец, если вы заметили, что от падения сосульки пострадал человек, то надо незамедлительно вызвать скорую помощь.

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