Отключение света в Ростове-на-Дону 27 января 2022 года: масштабные отключения света ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 января 2022 года: в середине недели тысячам ростовчан предстоит остаться без электричества. Свет будет отключен на несколько часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Донские энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 27 января, с 8 до 17 часов света не будет на ул. 3-я Баррикадная 75/83, 14, 16, 35-85, 36-52; ул. 4-я Кольцевая 82, 64А, 66А; ул. 6-я Кольцевая 34-72, 84, 63-95; ул. Красная 36-82, 51-97; ул. Крупской 45-97, 56-78; ул. Осипенко 15-67, 64; ул. Промежуточная 1-23, 2-24; просп. Стачки 122-156; ул. Фестивальная 10-12; ул. Андрея Сладкова 1-25, 54-80; ул. Калинина 43-59; пер Киевский 1-21, 2-18; ул. 5-я Кольцевая 51-65, 60-72; пер. Спортивный 1-19, 2-20; пер. Холмогорский 1-11, 2-10; пер. Югова 5-27, 6-26; ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 15 часов отключения ожидают ул. Пушкинская 93-107, 115-117, 115-121; пер. Газетный 72-78, 79-91.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 2-116, 1-101; ул. А. Блока 43-57, 40-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2-32; ул. Евдокимова, 39, 132/г; пер. Ольховский, 52, 67, 71; ул. Вятская 61, 61/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3.

С 10 до 13 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Плеханова 1А; ул. Литвинова 4; просп. Стачки 27А.

С 10 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Жмайлова 6, 6А, 8; ул. Малиновского 42-48, 42А, 44Б, 48А, 48Б, 13В; ул. Спокойная 7-11; ул. Стабильная 84; ул. Патриотическая 35А.

С 13 до 15 часов электричество отключат на ул. Плеханова 1А, 12; ул. Батуринская 2-8; ул. Литвинова 4, 8/1; просп. Стачки 27/2, 27.

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