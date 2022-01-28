Отключение света в Ростове-на-Дону 28 января 2022 года: десяткам горожан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 января 2022 года: в донской столице десяткам горожан предстоит остаться без электричества. Возможности воспользоваться электроприборами у них не будет на протяжении нескольких часов. Свет будет отключен в разных районах города.

Донские энергетики уверяют, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 28 января, с 8 до 16 часов свет отключат на ул. Леваневского 23-31; ул. Зеленодольская 13-35; ул. Димитрова 2-20, 1-25; ул. Руставели 2-28.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Белорусская 37-61, 2-80; ул. Киргизкая 31-37, 38-48; пер. Хибинский 65-91, 66-90; пер. Кубанский 69-115, 68-108; пер. Манычский 33-91, 36-92; пер. Сальский 33-101, 44-82; пер. Медведецкий 47-71, 48-66; пер. Хопёрский 39-41, 44-48; пер. Донецкий 39-69, 66-96; пер. Игарский 63-83, 66-84; пер. Днепровский 63-79, 64-78.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Красных партизан 1-79, 2-78; пер. Валдайский 1-45, 2-32; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкстроевский 88-100, 65-83; пер Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-233, 234-240; С/Т «Садовод».

С 10 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. 339 Стрелковой Дивизии 6; ул. Зорге 58/4, 58А/8; ул. Содружества 37, 37/1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 января 2022 года: масштабные отключения света ждут ростовчан.

В донской столице ожидаются массовые отключения света.