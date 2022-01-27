В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проекта для ремонта дороги в Пролетарске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги в городе Пролетарске. На эти нужды планируется потратить около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Пролетарского городского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. Конкурс выиграла компания "Водтехнопроект". Теперь предприятие начнут подготовку проектно-сметной документации, для проведения капитального ремонта автомобильной дороги твердого покрытия по адресу: Ростовская область, р-н Пролетарский, г. Пролетарск, пер. Шевкоплясова (от ул. Пионерская до ул. Чернышевского, № 29).

Средства на проведение работ будут выделены из местного бюджета. Работа должна быть выполнена не позднее 30 апреля.

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Контракт рассчитан чуть более, чем на год.