Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 14:26

В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проекта для ремонта дороги в Пролетарске

На эти нужды потратят около 2,5 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проекта для ремонта дороги в Пролетарске

В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проекта для ремонта дороги в Пролетарске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области определили подрядчика, который займется созданием проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги в городе Пролетарске. На эти нужды планируется потратить около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Пролетарского городского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. Конкурс выиграла компания "Водтехнопроект". Теперь предприятие начнут подготовку проектно-сметной документации, для проведения капитального ремонта автомобильной дороги твердого покрытия по адресу: Ростовская область, р-н Пролетарский, г. Пролетарск, пер. Шевкоплясова (от ул. Пионерская до ул. Чернышевского, № 29).

Средства на проведение работ будут выделены из местного бюджета. Работа должна быть выполнена не позднее 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подбирают перевозчика для автобуса № 17.

Контракт рассчитан чуть более, чем на год.

0