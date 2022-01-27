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Общество27 января 2022 14:55

В Калмыкии продлили штормовое предупреждение

В регионе ожидается изморозь и сильный гололед
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии возможен сильный гололед

В Калмыкии возможен сильный гололед

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыки продлили действие штормового предупреждения. Об этом сообщает региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозам синоптиков, с 27 по 28 января в юго-западных районах Калмыкии есть вероятность возникновения сильного гололеда и изморози.

МЧС Калмыкии порекомендовал местным водителям быть осторожными. Автомобилистам напомнили о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима, убеждаться в безопасности маневров. Во время метели следует сбросить скорость, потому что видимость снижается.

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