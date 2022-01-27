В ближайшие три дня ростовчан ожидают мокрый снег и гололед

В Ростове ожидается изморозь и гололед. Фото: Николай Александров

В донской столице в ближайшие три дня ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в ростовском управлении ГО и ЧС.

По прогнозам Ростовского гидрометцентра с 28 по 30 января местами по Ростовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром есть вероятность возникновения гололеда. 29 января возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуется гололедица.

Автомобилистам во избежание травмоопасных ситуаций напомнили о соблюдении скоростного режима. Также стоит парковать автомобили только на парковочных площадках. Машины не должны препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешенных местах. Стоит отметить, что действия каждого участника дорожного движения, в том числе пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны.

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