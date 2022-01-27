Василий Голубев заявил, что скоростной трамвай не решит городских проблем с общественным транспортом

Появление скоростных трамваев не решит транспортных проблем Ростова. Фото: соцсети

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции заявил, что появление в городе скоростного трамвая не решит всех имеющихся транспортных проблем.

Глава региона уверяет, что начинать модернизацию транспортной системы необходимо со спальных районов, чтобы жители получили возможность быстрее добираться до центра. Сами работы он охарактеризовал, как достаточно сложные, но в то же время они не смогут решить всех транспортных проблем.

- Проблема будет решена только в том случае, если все транспортные системы станут синхронизированы. Это должно касаться электричек, трамваев и автобусов, - высказал свое мнение губернатор

В первую очередь необходимо провести синхронизацию работы транспортных узлов, пересадочных пунктов и автовокзалов. Губернатор уточнил, что можно приобрести 100 трамваев, но качество обслуживания по-прежнему будет неудовлетворительным.

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Глава региона уверен, что ситуацию лучше рассматривать с точки зрения пользы и эффективности.