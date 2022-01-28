На трассе в Ростовской области автомобиль сбил пешехода

В Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 27 января, около половины седьмого вечера на 15 км трассы Ростов - Азов. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Luidor сбил 42-летнего пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте вне населенного пункта.

В результате этого пешеход оказался под колесами автомобиля и скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная авария на трассе в Ростовской области оставила без отца двух детей.

Сами школьники и жена погибшего находятся в больнице.