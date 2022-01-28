Губернатор назначил нового министра региональной политики Ростовской области

На госслужбу чиновник перешел в 2006 году. Фото: сайт правительства РО.
В Ростовской области Дмитрия Шаркова назначили министром региональной политики и массовых коммуникаций. Соответствующий документ сегодня, 28 января, подписал губернатор Василий Голубев.
Ранее - с 2019 года по настоящее время - Дмитрий Шарков руководил аппаратом донского Заксобрания. До этого - с 2014 года - специалист занимал должности в замначальника, а затем и начальника управления региональной и муниципальной политики при правительстве региона. Возглавлял управление по работе с муниципальными органами.
На госслужбу чиновник перешел в 2006 году после работы в органах муниципального управления. Сейчас управленцу 43 года. Он окончил Северо-Кавказскую академию госслужбы и Ростовский юридический институт СКАГС.
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