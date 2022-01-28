Донские синоптики рассказали, какая погода будет на выходных 29 и 30 января

Из-за мокрого снега может образоваться гололедица Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На выходных - 29 и 30 января - в Ростовской области, в том числе в донской столице, ожидаются осадки с мокрым снегом. При этом минус будет небольшим, преимущественно ночью. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Так, в Ростове-на-Дону днем в субботу и воскресенье прогнозируют +1, ночью столбики термометров опустятся только до -1 градуса. Ветер в основном будет юго-западным около 6 м/с.

Снег и похожая температура воздуха 29 и 30 января будет в большинстве территорий. Например, в северных районах обещают +1 днем и около -3 ночью. Ранее спасатели предупредили жителей Дона, что из-за мокрого снега на дорогах может образоваться гололедица, всех просят быть предельно внимательными и осторожными.

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