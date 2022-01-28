В феврале введут в эксплуатацию 17 километров Ростовского транспортного кольца

Подрядчик начал работы в апреле 2020 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале начнут эксплуатацию 17 километров Ростовского транспортного кольца на М-4 «Дон» в Ростовской области. Реконструкцию магистрали завершили почти на год раньше срока, сообщили в правительстве региона.

Речь идет об участке с 1072 по 1091 км, который входит в Обход Аксая. Подрядчик начал работы в апреле 2020 года. Сейчас уже оборудовали четырехполосную проезжую часть и возвели 8 инженерных сооружений, в том числе путепровод в 138 метров над развязкой «Сальское кольцо».

С появлением новой дороги сократились пробки, смогли разделить транзитные и региональные потоки. К слову, по данным властей, востребованным сейчас считается участок на 1089 км, он необходим для связи с торговым комплексом «Южный Хаб».

- Обновление участка М-4 «Дон» позволит сократить время в пути до черноморского побережья, улучшит экологическую ситуацию и транспортную доступность, разгрузит к городу-миллионнику. Это изменит станет новым импульсом развития Ростовской агломерации, - подчеркнули в правительстве Ростовской области.

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