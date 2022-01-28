В Ростовской области полицейский спас мальчиков, которые провалились под лед

Капитан полиции Алексей Переверзев вытащил школьников из воды. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО.

В Ростовской области полицейский из Волгодонска спас двоих мальчиков, которые провалились под лед. Сейчас дети в безопасности и находятся с родными, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Все произошло в Зимовниковском районе на реке Большая Куберле. Капитан полиции Алексей Переверзев проводил выходной на рыбалке. В какой-то момент он заметил в воде людей. Мужчина оставил машину и сразу же бросился на помощь.

Оказалось, в беду попали 7-летние ребята. Они катались на санках и решили поиграть на замерзшем водоеме, но зеркальная гладь не выдержала и треснула в самый неподходящий момент. Когда полицейский подбежал, дети держались за кромку льда и могли в любой момент утонуть.

Алексей Переверзев нашел на берегу палку и протянул ее, чтобы школьников не унесло течением. После этого он смог приблизиться и вытащить пострадавших. В этот момент подоспел родственник полицейского. Мужчины отнесли спасенных в автомобиль, отогрели и отвезли домой.

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