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Общество28 января 2022 16:37

В Таганроге временно отменят трамвай № 6

Также на время изменится и схема движения автобуса №77
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге временно отменят трамвай №6. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге временно отменят трамвай №6. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге будет временно отменен трамвайный маршрут №6. Его отмена связана с проведением ремонтных работ. По этой же причине изменится и схема движения автобусов № 77. Ограничения будут действовать уже с 5 февраля.

В прямом направлении транспорт будет ходить по следующей схеме: переулок Гоголевский - улица Петровская - улица Ленина - улица Москатова - площадь Марцевский треугольник - улица Лизы Чайкиной - улица Бакинская - улица Маршала Жукова - переулок 7-й Новый - улица Дачная.

А в обратном направлении автобусы поедут по такому маршруту: - переулок 10-й Новый - улица Маршала Жукова - переулок 16-й Новый - улица Лизы Чайкиной - площадь Марцевский треугольник - улица Москатова - улица Ленина - улица Дзержинского - улица Фрунзе - переулок Гоголевский - улица Ломакина - переулок Колхозный - переулок Красногвардейский - улица Инструментальная - площадь Авиаторов - улица Инструментальная - переулок Речной - улица Ломакина - переулок Гоголевский.

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Контракт будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 июля 2023 года.

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