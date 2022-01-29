Житель Ростовской области получил два года тюрьмы строгого режима за угрозу полицейскому

Осужденный нарушал порядок в медучреждении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Шолоховского района признан судом виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Ростовской области.

- 47-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса — угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей, - уточнили в следкоме региона.

Следствие и суд установили, что в августе 2021 года мужчина, находясь в здании поликлиники в станице Вешенской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. Когда полицейский потребовал его прекратить, мужчина стал угрожать стражу правопорядка и пытался ударить, но правоохранитель пресек попытки.

При расследовании выяснилось, что дебошира уже не раз судили за преступления против собственности и личности. С учетом этого, суд назначил наказание — 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19-летний житель Ростовской области может сесть в тюрьму из-за отношений с 15-летней, которую считает своей первой любовью

Его подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетней (подробнее)

Москвича подозревают в том, что он убил 80-летнего ростовчанина, а после сжег тело

Жителя столицы задержали оперативники (подробнее)