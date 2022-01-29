В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 1885 человек

Коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,8 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 1885. Всего с начала пандемии диагноз Covid-19 получили 211835 человек. На 100 тысяч жителей приходится 5041 заболевший. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,8 Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выздоровели при этом 394 человека, а с начала распространения ковида — 184432.

Новые случаи заболевания зафиксированы во всех 55 городах и районах региона. Больше всего — 519 — в Ростове, в Аксайском районе — 103, в Таганроге — 63, в Новочеркасске — 61, в Батайске — 58, в Волгодонске — 54, в Азовском районе — 52, Мясниковском — 49, Миллеровском и Сальском — по 46, в Шахтах — 45. Меньше всего заболевших выявлено в Усть-Донецком районе — трое.

Самую большую долю среди заболевших — 39,9% - составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - 46-65 лет, 8,9% - 66-79 лет, 3% - старше 80-ти и 18,1% - дети.

В ковидных госпиталях лечатся 2464 пациента. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находится 21 человек, еще 220 — на масочном кислороде.

За сутки с диагнозом Covid-19 умерли еще семеро: это шесть женщин от 62 до 88 и мужчина 70 лет. Отмечается, что у всех были хронические заболевания. Всего же с начала пандемии жертвами ковида стали 10005 человек.

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