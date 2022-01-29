12 минут - на записи и три - на осмотр. Почему врачи вынуждены заполнять бумаги вместо лечения

Кажется, у докторов ежедневной писанины еще больше, чем в институтские времена Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем в Ростовской области число заболевших новым штаммом коронавируса омикроном растет. А вместе с ними - и нагрузка на врачей.

Как бумажная волокита забирает слишком много сил, которые можно было бы направить на обследование пациентов, - об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказала участковый терапевт из донской глубинки.

«ЧАСАМИ И ОТ РУКИ»

- Наверное только в медицине осталось такое количество журналов, документов и справок, которые нужно заполнять часами от руки. Почерк врача - это особое искусство, которое возникает под действием ежедневных прописей. Тот, кто когда-нибудь учился в вузе, наверное, вспомнит, как утомительно было переписывать чужой конспект или лабораторные работы. Так вот у кабинетных врачей 70 процентов всего рабочего дня уходит на письмо.

Сейчас люди чаще стучат по клавиатуре, чем пишут от руки. Но мы же - верны вековым традициям, то есть выводим каждую букву на бумаге.

В среднем, один прием пациента занимает 10-15 минут, из них только около трех минут уходит на осмотр и выявление жалоб, а остальное время медсестра, врач и фельдшер заняты журналами, картами и талонами.

Сейчас резко возросло количество больных коронавирусом, везде говорят о том, что нужно нарастить штат медицинских работников, ускорить методы исследования пациентов, при этом - ни слова про упрощение работы кабинетных врачей.

Помимо записи осмотра в карточку пациента, врач с медсестрой заполняет огромное количество журналов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЗАПОЛНЯЕМ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВЕРКИ»

- Выздоровление людей напрямую зависит от нашей работы. Чем быстрее мы найдем у человека болезнь, проведем качественные исследования и процедуры, тем быстрее он пойдет на поправку и у него будет больше шансов переболеть дома, а не попасть в загруженные больницы.

При этом мы ведем сразу несколько дел одновременно, а именно - ездим на вызовы, проводим прием пациентов, берем ПЦР-тесты, кровь, а еще - ведем людей с хроническими заболеваниями, выдаем справки и проводим обследования пациентов, заполняем уйму журналов и все это нужно успеть в рабочее время. Так продолжается каждый день.

К примеру, у нас есть журнал, в котором нужно записывать время уборки помещений. Также имеется отдельная папка, в которой отражается время работы рециркулятора, где он включен, как долго и с какой периодичностью. Это все пишется только для очередной проверки, смысла в этих отметках, по сути, нет совершенно.

Конечно это, и еще другие вещи заполняет медсестра, но она тоже не успевает. Тогда приходится подключаться фельдшеру, у которого своих проблем хватает. Иногда все эти документы приходится брать домой, чтобы сдать отчетность, особенно в конце месяца. Но после работы хочется отдохнуть, а не тяжелые папки на дом!

В некоторых больницах учет привитых от ковида тоже ведут не отдельные регистраторы, а участковые терапевты Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОВИД ПРИБАВИЛ И БУМАЖНОЙ РАБОТЫ

- Я уверена, врачи были бы более приветливыми и открытыми, если бы они занимались только обследованием пациента и назначением ему лечения. Это намного интереснее, чем в десятый раз переписывать фамилии. Конечно, бывает, нервничаешь, когда у тебя стоит очередь под дверью, от вызовов на дом разрывается телефон, а на столе - кипа бумаг которые нужно заполнить.

Из-за коронавируса, писанины прибавилось сильно. Сейчас на всех ковидных пациентов заводится отдельная карта, а на тех, кто проходит углубленную диспансеризацию, еще одна карта. Помимо этого, на человека пишется талон, а еще его данные вносятся в дополнительные журналы. К примеру, есть журнал где указаны только ковидные больные, журнал, ПЦР-тестов, журнал наблюдения, журнал ЭКГ, процедур и так далее.

Ну и вакцинация привнесла свои дополнительные нововведения. Есть журнал учета вакцины, журнал привитых, а еще мы вносим данные в единую государственную информационную систему, у некоторых больниц для этого есть специальные архивисты и администраторы, мы же делаем это сами, а там - тысячи списков.

Несколько недель писанины, и один врач может заполнить большую ячейку в регистратуре Фото: Ксения Высотина

«РАБОТАЛИ СТО ЛЕТ НАЗАД - МОЖЕМ И СЕЙЧАС»

- Работоспособность, а вместе с ней и внимательность падает, особенно это остро ощущалось в период вакцинации, когда в каждой ампуле - 5 доз и нужно было тщательно следить, чтобы не вколоть лишнее и все правильно написать, потому что за каждой дозой вели контроль.

Из-за появления омикрона чаще начали болеть дети. С учетом того, что сейчас многие школы перегружены, большой риск, что вирус будет распространяться интенсивнее. Плюс теперь всех детей с признаками ОРВИ отправляют на ПЦР-тест - это обязанность медиков детского отделения взять его у детей, но и нас также подключают к этому вопросу - если вызов к взрослому, берем материал для анализа и у деток.

Сейчас многие больницы уже внедряют системы с таблицами и электронными талонами, но технологии распространяются медленно. Все эти журналы вполне можно было бы оформить в виде электронной таблицы - так удобнее и быстрее. Этому не уделяется внимание, потому что бумажные документы - это надежно, проверено, безопасно, и придумывать ничего не надо. Так работали врачи сто лет назад - а значит могут работать и сейчас.

В больницах, врачи уже работают за компьютером, все равно приходится вести вручную кучу журналов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КАК УЛУЧШИТЬ, РАССКАЖЕТ ЛЮБОЙ ВРАЧ»

- Именно поэтому, проблему с медицинскими кадрами так сразу не решить: мало желающих возиться с бумагами в государственных больницах. Проще пойти в частную клинику, сидеть на приеме и ставить только подписи.

Государственные же больницы врачи тоже предпочитают, но современные и с лучшими условиями труда. Так и получается, что в районные больницы и фельдшерские пункты никто работать не идет. Поэтому нужно создавать более лояльные условия труда для уже имеющихся медработников.

Как мне кажется, работу врачей на приеме можно заметно упростить в разы без ухудшения качества медицинского обслуживания. И любой врач подробно может рассказать как это сделать. Но, к сожалению, таких вопросов нам не задают, поэтому приходится утопать в журналах, талонах, картах и справках в то время как количество заболевших стремительно идет вверх. Хотя врач должен тратить все свои силы на пациента, а не на бумаги для архива.

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