Власти Ростова просят в правительстве объяснить механизм спасения исторических домов под снос

Если дом под снос оставить, последует проверка прокуратуры. Фото: ДЕМКОВ Денис

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что действующие законы мешают городу сохранять исторические дома, представляющие архитектурную ценность, но не являющимися объектами культурного наследия. Об этом шла речь в субботу, 28 января, на заседании, посвященному работе департамента ЖКХ и энергетики в городской администрации.

- Сегодня ключевая задача - подготовить законодательную инициативу, которая позволит передавать инвестору для реконструкции расселенные аварийные дома, подлежащие сносу, которые отражают исторический дух города, - сказал Алексей Логвиненко. - Я думаю, в феврале депутатами будет сформирована инициатива для внесения изменений в законодательства, которая позволит менять статус дома — с жилого на нежилое помещение.

Глава напомнил о цитатах в СМИ слов главного архитектора Ростовской области Игоря Далаксакуашвили, который высказывал такое предложение. И уточнил, что сейчас у администрации отсутствует механизм передачи таких объектов. Более того, регулярно проводятся прокурорские проверки по соблюдению законодательства по сносу аварийного жилого фонда.

Сити-менеджер обратился к главному архитектору региона с просьбой выяснить алгоритм выставления на торги и передачи частным инвесторам таких объектов.

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