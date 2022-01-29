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Общество29 января 2022 12:04

Ростовчане рассказали, как появилось «кладбище» лавочек на Парамоновских складах

Читатели считают, что скамеек там больше, чем на всем Буденновском
ТИХОНОВА Татьяна
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Неожиданная находка озадачила ростовчан. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

Неожиданная находка озадачила ростовчан. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

В Ростове-на-Дону обнаружено странное место, которое в соцсетях уже окрестили «кладбищем лавочек». Ростовчане нашли его на территории Парамоновских складов и разместили фото в одном из городских пабликов.

Находчивые горожане тут же не пожалели остроумных комментариев.

- Так вот куда пропали все лавочки со спинками, - все поняла одна из подписчиц.

- Здесь на 10 квадратных метрах лавочек больше, чем на всем Буденновском, - бегло подсчитал другой читатель.

- «Корона» гуляет, решили лавки спрятать, - шутит третий.

- Все в порядке. Эти лавочки складированы именно здесь, потому что это помещение арендует организация, занимающаяся благоустройством набережной и города. Это единственный Парамоновский склад, который частично в работе. Все под замком. Отсутствие надежной крыши здесь не страшно, потому что скамейки рассчитаны на работу в условиях непогоды, - уверяет один из подписчиков.

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