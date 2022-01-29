Ростовчане рассказали, как появилось «кладбище» лавочек на Парамоновских складах

Неожиданная находка озадачила ростовчан. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте
В Ростове-на-Дону обнаружено странное место, которое в соцсетях уже окрестили «кладбищем лавочек». Ростовчане нашли его на территории Парамоновских складов и разместили фото в одном из городских пабликов.
Находчивые горожане тут же не пожалели остроумных комментариев.
- Так вот куда пропали все лавочки со спинками, - все поняла одна из подписчиц.
- Здесь на 10 квадратных метрах лавочек больше, чем на всем Буденновском, - бегло подсчитал другой читатель.
- «Корона» гуляет, решили лавки спрятать, - шутит третий.
- Все в порядке. Эти лавочки складированы именно здесь, потому что это помещение арендует организация, занимающаяся благоустройством набережной и города. Это единственный Парамоновский склад, который частично в работе. Все под замком. Отсутствие надежной крыши здесь не страшно, потому что скамейки рассчитаны на работу в условиях непогоды, - уверяет один из подписчиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова просят в правительстве объяснить механизм спасения исторических домов под снос
Речь идет о строениях, которые не являются объектами культурного наследия (подробнее)
ЕСТЬ РАБОТА!
Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).
Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.
Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.
Что нужно делать, читайте здесь.