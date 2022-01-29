К апрелю должны разработать проект мастер-плата Пушкинской набережной в Таганроге

К проекту привлекут и собственников прилегающих к набережной участков. Фото: сайт правительства Ростовской области

До 1 апреля будет готов проект мастер-плана развития Пушкинской набережной в Таганроге, которую не ремонтировали уже около 20 лет. Об этом рассказали на заседании рабочей группы по вопросу комплексного развития Таганрога как туристического центра в правительстве Ростовской области.

- Комплексное развитие и благоустройство Таганрога – это уникальный шанс, которым мы обязаны воспользоваться. Наступивший год ознаменован 350-летием Петра Великого и 85-летием Ростовской области. По поручению губернатора к этим датам должны быть реализованы все основные благоустроительные работы в Таганроге, запланированные на 2022 год, - озвучил замгубернатора Александр Скрябин.

К разработке мастер-плана будут задействованы ведущие архитекторы региона.

В планах — продлить набережную, сохраняя единую архитектурно-планировочную концепцию благоустройства и озеленения города. При этом к работам должны привлечь собственников территорий, примыкающих к набережной.

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