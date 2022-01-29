В Ростовской области предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с металлом

Подав заведомо ложную налоговую отчетность, мужчина получил от государства 2,6 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено в Ростовской области. Факт хищения бюджетных средств выявили в ходе проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейским удалось узнать, что 61-летний директор фирмы по продаже металлопродукции предоставил в налоговую декларацию по налогам на добавленную стоимость за третий квартал 2014 года и приложил к ней документы с заведомо ложными сведениями о финансовой работе двух предприятий. И в результате смог возместить из федерального бюджета 2 миллиона 600 тысяч рублей. Такова сумма ущерба бюджету.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - уточнили в ведомстве. - Он находится под подпиской о невыезде.

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