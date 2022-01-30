С 7 февраля в Таганроге начнут демонтаж трамвайных путей от площади Авиаторов

На первом этапе работ в Таганроге заменили 10,6 км путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге с 7 февраля начнут демонтаж старых трамвайных путей от площади Авиаторов до депо. Об этом в VK сообщает официальное представительство проекта по обновлению транспортной сети.

- Через несколько дней, 7 февраля, начнется реконструкция на участке от площади Авиаторов до Кольцовской улицы. Совсем скоро здесь появятся новые рельсы, по которым будут ходить современные комфортабельные трамваи, - говорится в тексте поста.

Сейчас в приморском городе в самом разгаре второй этап модернизации трамвайной сети. Не так давно ход работ проверил губернатор Василий Голубев. Глава региона оценил усилия по обновлению путей для маршрута №2, его обещают вернуть уже в апреле. Василий Голубев подчеркнул, что сроки создания инфраструктуры и поставок новых вагонов должны быть соблюдены.

К слову, на первом этапе работ в Таганроге заменили 10,6 км путей, реконструировали диспетчерский пункт, а также установили 24 новых остановок.

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