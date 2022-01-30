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Общество30 января 2022 15:51

В Ростовской области установлен новый рекорд суточной заболеваемости

Выявили 2341 инфицированного
Ангелина СКИБА
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В донских стационарах сейчас находятся 2565 пациентов

В донских стационарах сейчас находятся 2565 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом снова побила рекорд и на этот раз преодолела планку в 2 тысячи инфицированных. Точная цифра - 2341, это на 456 человек больше, чем на день раньше. Такой вывод можно сделать по основе данных, опубликованных 30 января на сайте донского правительства.

По-прежнему большинство случаев фиксируют в Ростове-на-Дону. В южной столице к утру 30 числа выявили 710 новых носителей вируса. Рост инфекции отмечают и в других территориях региона.

В донских стационарах сейчас находятся 2565 пациентов, 28 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Умерли из-за коронавируса еще 6 человек - 2 женщины и 4 мужчин. Речь идет о людях среднего и пожилого возраста.

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