В Ростовской области установлен новый рекорд суточной заболеваемости

В донских стационарах сейчас находятся 2565 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом снова побила рекорд и на этот раз преодолела планку в 2 тысячи инфицированных. Точная цифра - 2341, это на 456 человек больше, чем на день раньше. Такой вывод можно сделать по основе данных, опубликованных 30 января на сайте донского правительства.

По-прежнему большинство случаев фиксируют в Ростове-на-Дону. В южной столице к утру 30 числа выявили 710 новых носителей вируса. Рост инфекции отмечают и в других территориях региона.

В донских стационарах сейчас находятся 2565 пациентов, 28 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Умерли из-за коронавируса еще 6 человек - 2 женщины и 4 мужчин. Речь идет о людях среднего и пожилого возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за сутки выявили еще 2341 случай коронавируса

В больницах сейчас находятся 2565 пациентов (подробности)