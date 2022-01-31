Отключение света в Ростове-на-Дону 31 января 2022 года: десятки ростовских домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 31 января 2022 года: в донской столице будут обесточены десятки домов. Отключения затронут разные районы города. Без света горожанам предстоит просидеть на протяжении нескольких часов.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 31 января, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Космонавтов 15А, 15/11; ул. Волкова 7, 7/2, 9, 9А, 9Б, 11; пер. Доломановский 70/6, 70/7, 70 Б, 70Е; ул. Малюгиной 100, 119-121, 127/90; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Черепахина 33-91, 16-70; ул. Катаева 67-91, 46-70; 1-пер. 23-37, 24-40; ул. 1-я Круговая 56; пер. Быкадорова 15-35, 22-36; пер. Туроверова 18-26, 19; ул. Артёмовская 53-73, 76-90; ул. Днепростроевская 119-129, 136-148; ул. Коминтерна 39-77, 42-88; ул. Международная 32-46, 29-43; ул. Бакланова 1-7, 6-16; пер. Вертолётный 3-9; ул. 1-я Володарского 49-75, 72-98; ул. 2-я Володарского 106-128, 156, 131-183; ул. Горбачёва 88-108, 125-145; ул. 1-я Круговая 70-90; ул. Курортная 67-99, 68-100; пер. Лосева 2-4, 1-9; ул. Минаева 2-24, 3-27.

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